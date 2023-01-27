الجزائر – كوت ديفوار.. محليو الخضر يحملون آمال الجزائريين في الشان 

يحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الوطني و نظيره الإيفواري في ربع نهائي الشان.

و ستلعب المباراة بداية من الساعة الخامسة مساءً وسط آمال كبيرة من الجزائريين بتخطي عقبة الإيفواريين.

و من المنتظر، أن يعتمد المدرب مجيد بوقرة على تشكيلته الأساسية التي كان يعتمد عليها سابقا مع تغييرات طفيفة بعد عودة القائد عبد اللاوي.

يذكر، أن الماجيك أكّد خلال الندوة الصُحفية الأخيرة، أنه مستعد للفوز أمام الخصم الإيفواري، سيما وأن المباراة تلعب داخل القواعد. و أمام الجمهور المنتظر أن يكتسح مدرجات نيسلون مانديلا.

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