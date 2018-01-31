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الجزائر كُلها تنتظر محرز!

الرياضة
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الجزائر كُلها تنتظر محرز!
بقلم إسماعيل عشاش

أصبح الحديث مُستقبل رياض محرز، “أولوية” قُصوى لدى الجماهير الجزائرية على مُستوى مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا ساعات قبل غلق الميركاتو.

ويحتل “هاشتاغ” محرز صدارة الترتيب على مُستوى “تويتر الجزائري”، وهو مايُوضح تعلق أنصار المُنتخب الوطني بنجم “ليستر سيتي” لدرجة الجنون.

ويترقب الجميع الإنتقال المُحتمل لصاحب القدم اليُسرى، صوب “مانشستر سيتي” الذي يُصر على حسم صفقته لتعويض الألماني “لوروا ساني”.

ويأمل المُتابعون أن تنتهي قصة الميركاتو الشتوي بشكل سعيد للجناح الطائر، عكس ماكان عليه الحال في الميركاتو الصيفي الماضي.

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