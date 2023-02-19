الجزائر: لا إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم خلال نفس الفترة تسجيل تماثل مريضين للشفاء، فيما لا يتواجد أي مريض بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 271425 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182783 حالة. في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

هذا وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.