الجزائر لن تشارك في البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق !

لن تكون الدراجة الجزائرية، رسميا حاضرة في البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق المقررة ما بين الـ 9 إلى الـ 13 أكتوبر الداخل بمدينة “ألدوريت” بكينيا.

وتأسفت الاتحادية الوطنية للدراجات، في بيان لها اليوم الاثنين. لإعلانها عن عدم مشاركة الرياضيين الجزائريين في البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق.

مبرزة بأن غياب الدراجين الجزائريين عن هذه المنافسة القارية. يعود إلى عدة أسباب وصفتها بالموضوعية، أبرزها الإعلان المتأخر جدا عن تاريخ ومكان المسابقة والمسارات المختارة. إلى جانب وقوع مدينة ألدوريت على ارتفاع أكثر من 2000 م. وتبعد ما يقرب من 500 كم عن العاصمة نيروبي.

كما أكدت الاتحادية، استحالة تحضير الدراجيين الدوليين لمنافسة تجري في الارتفاع بسبب ضيق الوقت والتزامهم بالمسابقات الدولية. ناهيك عن الأوقات القصيرة جدا لا تسمح بالتحضير الكافي للمشاركة الجيدة.

وفي المقابل، اشار ذات المصدر إلى أن القرار. جاء من أجل تجنب الانعكاسات السلبية على جميع المستويات لمثل هذه المشاركة على رياضيينا الذين اعتادوا على الفوز بالألقاب القارية.

مشيرا إلى أنه يرفض إرسال رياضييه إلى مغامرة رياضية مجهولة ومعقدة حيث تم إرسال البيانات الفنية للسباقات في وقت متأخر جدا.

وفي الأخير، أوضحت الاتحادية الجزائرية للدراجات، بأن هذه النقاط شكل موضوع رسالة رسمية وجهتها إلى الاتحادية الدولية لهذه الرياضة.