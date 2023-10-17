الجزائر-ليبيا.. تحيين الاتفاقيات المبرمة في مجال مكافحة المخدرات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أنه سيتم تحيين الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وليبيا في مجال مكافحة المخدرات. وذلك لمواجهة ما يتعرض له البلدين من بعض الأطراف التي تحاول إغراقهما بالمخدرات والمهلوسات.

وقال مراد, في تصريح للصحافة عقب استقباله لنظيره الليبي، عماد الطرابلسي، إن الطرفين “تطرقا إلى عديد القضايا المشتركة بين البلدين”. وقد “حان الوقت لنكون عمليين ونعمل على تحيين الاتفاقيات نظرا لتطور الأوضاع ومواجهة ما يتعرض له البلدين من بعض الأطراف بالمهلوسات والمخدرات”. “التي ربما تقف ورائها قوى تسعى للإضرار بالبلدين الشقيقين”.

وأشار مراد إلى أن الجزائر وليبيا من “حقهما الدفاع عن بلديهما بإستراتيجية مشتركة موجهة من قيادة البلدين”. كما جدد التأكيد على أن “أمن ليبيا من امن الجزائر وكل ما يضر ليبيا يضر الجزائر”. وهو ما “يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون” –يضيف الوزير.

وزير الداخلية الليبي.. وضع خطة أمنية

ومن جهته جدد وزير الداخلية الليبي التأكيد على تقدير بلاده لهبة الجزائر, بقيادة الرئيس تبون ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي الشقيق خلال الفيضانات الأخيرة. التي مست مدينة درنة الليبية وما جاورها وهو امر “ليس بغريب عن الجزائر التي لها تاريخ وحاضر مشرف”.

وأوضح المسؤول الليبي انه سبق له وان التقى وزير الداخلية الجزائري في عدة مناسبات لاسيما خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب. أين تم “الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية لرفع العراقيل التي تواجه التعاون بين البلدين” في مجال مكافحة مختلف انواع الجرائم. مضيفا أن الطرفين اتفقا على وضع خطة أمنية مشتركة بالاعتماد على خبرتهما في هذا المجال.