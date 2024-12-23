الجزائر-ليبيا.. تعزيز التعاون في المجال الجمركي

استقبل، المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، اللواء موسى علي محمد، المدير العام لمصلحة الجمارك اللّيبية، والوفد المرافق له، الذي شرع في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداءً من يوم أمس الأحد.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، يحلّ الوفد الليبي، برئاسة اللواء موسى علي محمد، المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية. اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للجمارك، من أجل مباشرة أشغال اللقاء الموسوم بـ ” اجتماع اللّجنة الجمركية المشتركة. الجزائرية اللّيبية”، والذي يجمعه بالإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية. اللواء عبد الحفيظ بخوش، وبمشاركة المديريات الجهوية للجمارك بعنابة، تبسة، ورقلة وإيليزي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تندرج في سياق تفعيل التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين، وهذا من خلال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي المتبادل بينهما في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي، لا سيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين.

كما يهدف هذا اللقاء التنسيقي لتعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب وشتى أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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