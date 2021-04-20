الجزائر ليست ضمن قائمة الـ10 دول عربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

أعلن تقرير حديث عن إصابات ووفيات كورونا في الدول العربية، عن تصدر العراق للقائمة من حيث عدد الإصابات المسجلة.

وحسب التقرير الذي نشره موقع روسيا اليوم، فقد غابت الجزائر عن تصنيفها من بين البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وجاء في المرتبة الثانية الأردن، بينما جاءت لبنان في المرتبة الثالثة عربيا، وسجل العراق 984950 إصابة مؤكدة بالفيروس.

واحتلت العراق الموقع الـ25 عالميا، والأردن في الموقع الـ34 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ689482 حالة.

ويأتي لبنان في المرتبة الــ39 من حيث حصيلة الإصابات بـ511398 حالة، ويحتل الموقع الـ47 من حيث الوفيات.

ويليه المغرب في قائمة الإصابات بالمركز الـ40 عالميا والـ4 عربيا، حيث سجلت 505949 إصابة، بينها 8952 وفاة.

وتعتبر الإمارات الدولة الـ41 عالميا والـ5 عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ498957 حالة، كما تعد الـ86 من حيث الضحايا بـ 1556 متوفيا.

وتأتي بعدها السعودية في المرتبة الـ42 في العالم والـ6 بين الدول العربية في قائمة الإصابات بـ405940 إصابة، كما تحتل المركز الـ48 من حيث عدد الوفيات بـ6834 حالة.

وتحتل تونس الموقع الـ55 عالميا والـ7 عربيا من حيث الإصابات بـ287061 حالة، بينها 9825 وفاة، ما يجعلها الدولة الـ40 في قائمة ضحايا الجائحة.

وتأتي فلسطين في المرتبة الـ57 عالميا والـ8 عربيا من حيث الإصابات بـ282270 حالة، وتعتبر الدولة الـ71 من حيث الوفيات بـ3047 حالة.

وتعد الكويت الدولة الـ59 في العالم والـ9 عربيا في قائمة الإصابات بـ258497 حالة، كما تعتبر الـ89 بين دول العالم من حيث الوفيات بـ1456 حالة.

أما المركز الـ10 عربيا فهو من نصيب مصر التي تعد كذلك الـ68 في العالم بـ217186 حالة.