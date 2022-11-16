الجزائر / مالي  اختبار ودي لـ “الخضر” أمام “النسور” بطابع رسمي 

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع تنشيط مباراة ودية أمام الضيف مالي بداية من الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي. بملعب ميلود هدفي بوهران.

وستجري المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

كما تحمل مباراة اليوم، طابعا رسميا بالنظر إلى المواجهات القوية و النارية بين المتنافسين على تحقيق نتيجة الفوز و رد الاعتبار.

و يسعى الناخب الوطني جمال بلماضي لرد الاعتبار لنفسه وتشكيلته بالفوز لا غير. لتحقيق انطلاقة جيّدة بعد الاقصاء المر من التأهل الى المونديال.

كما سيلعب منتخب مالي بنفس الهدف، و هو الذي يعتبر أحد المنتخبات التي فشلت في التأهل الى العرس الكروي العالمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]