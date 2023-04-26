الجزائر مرشحة لإحتضان “كان 2023” تعويضاً لكوت ديفوار

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الجزائر تعويض ساحل العاج، في إحتضان كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسب موقع la Gazette du Fennec، في تقرير، أمس الثلاثاء، فإن الكوت ديفوار غير جاهزة لإحتضان كأس إمم إفريقيا 2023، والتي تم تأجيها سابقا لجانفي 2024.

وأضافت المصادر، أن لجنة التفتيش التابعة للكاف، أبدت عن قلقها الجدي في تقاريرها بشأن جاهزية الكوت ديفوار في إحتضان الحدث الإفريقي، بسبب فيروس كوفيد 19.

وإقترحت الجزائر كحل بديل، لتعويض الكوت ديفوار، لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2023، خاصة بعد نجاح “شان 2023”.

وأوضحت ذات المصادر، أن السكريتير العام للكاف، فيرون موسبنغو أومبا، أُعجب بالملاعب الجزائرية خلال زيارته الأخيرة شهر مارس المنصرم.

وذلك في إطار معاينة المنشآت الرياضية التي قدمتها الجزائر، تحسبا للترشح لإحتضان كأس إفريقيا 2025.