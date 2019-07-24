الجزائر مرشحة لتعويض الكاميرون في إحتضان كان 2021

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي أن الجزائر مرشحة لخلافة الكاميرون لإحتضان نهائيات كاس امم إفريقيا 2021.

وحضر وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، مساء اليوم الأربعاء بالسفارة المصرية خلال الأحتفال بذكرى 67 للعيد الوطني المصري.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن تعويض الجزائر للكاميرون في تصريح لوسائل الإعلام صبيحة اليوم الأربعاء قائلا:

“هناك حديث حول إمكانية تعويض الجزائر للكاميرون في إستضافة كان 2021.. وهذا شأن داخلي لا يجب أن نستبق الأحداث، وطلب من الجزائر، والجزائر قدمت الموافقة، ولو تسحب نهائيات كأس أمم إفريقيا من الكاميرون فستمنح للجزائر”