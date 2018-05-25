الجزائر مستائة من تصريحات المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة

أعربت الجزائر لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عن طريق ممثلها الدائم بجنيف.

عن استيائها الشديد من التصريحات غير المقبولة للناطقة باسمه .

حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه تبعا للتصريح الصادر مؤخرا عن

الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية.

وأضاف ذات المصدر أن هذه التصريحات المستندة الى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة.

ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة واخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية.

الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الانسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا.

وأوضح البيان أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري.

والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الانسان وكرامة الأشخاص المعنيين”.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذه العمليات “تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية.

التي تقوم بتحديد هوية المعنيين واصدار جوازات مرور قنصلية لهم.

وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية.

موضحا أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض.

ونقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة.