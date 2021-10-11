الجزائر مستعدة لاحتضان القمة المقبلة لحركة عدم الانحياز

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن استعداد الجزائر لاحتضان القمة المقبلة لحركة بلدان عدم الانحياز، رغبة منها في مواصلة المسعى المشترك في الارتقاء بدور الحركة على الساحة الدولية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير الأول، أمام مؤتمر الاحتفال بالذكرى الـستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز، المنعقد ببلغراد في صربيا.

وفي البداية، نقل الوزير الأول، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كلفه بتمثيله اليوم في أشغال هذه القمة، وتمنياته بالنجاح لأشغالها.

كما أعرب الوزير الأول، عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية صربيا الصديقة حكومة وشعبا، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لهذا الاجتماع التاريخي المخصص للإحتفاء برسالة عدم الانحياز.

وأنتهز بن عبد الرحمان، هذه الفرصة، ليقدم تهانيه لصربيا ولأذربيجان على هذه المبادرة التي ستعمل دون أي شك على زيادة تعزيز التعاون والتآزر بين دول الحركة والرقي لمستوى الهدف المشترك لإعلاء مبادئ باندونغ وصحوة بلغراد المشهودة.

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