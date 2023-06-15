الجزائر مستمرة في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

شدد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمار بن جامع، على أنّ الجزائر ستواصل “الدفاع بلا هوادة” عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ويأتي هذا، تزامناً مع إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال دورة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار.

وأكّد الدبلوماسي الجزائري الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من طرف العديد من ممثلي البلدان. والمنظمات الدولية الذين قدموا من جميع أرجاء العالم.

كما صرح بن جامع أنّ “اللجنة شهدت اليوم مواقف عبرت عنها العديد من الوفود المؤيدة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

موضحا أنّ “الجزائر تضم موقفها إلى مواقف هذه الوفود. وتجدّد التزامها الثابت من اجل الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه من ضمن الأقاليم الـ 17 المدرجة في جدول أعمال لجنة الـ 24، يبقى إقليم الصحراء الغربية، آخر مستعمرات إفريقيا، منذ عام 1963 في انتظار التطبيق الكامل للائحة رقم 1514.

علماً أنّ “هذا التأخر يرهن شعباً بأكمله متعطش لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية بشأن هذه المسألة”.

مؤكدا على الحق الثابت للشعب الصحراوي وداعياً إلى تنفيذه من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه. وفقا للقرارين 1514 و1541 الصادرين عن الجمعية العامة الأممية”.

وركّز الممثل الدائم للجزائر بنيويورك على الطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية كقضية تصفية الإستعمار.

مضيفاً أنّه “تمّ التأكيد عليها مرارً في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والتي أيدت جميعها الحق الشرعي لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”.

واختتم السفير تصريحه بالتأكيد أنه لن يكون لأي أمر واقع ولا لأي تصريح أو تصرف انفرادي أثرا قانونيا دون استشارة الشعب الصحراوي.

هذا وتساءل السفير بن جمعة مخاطباً الوفد المغربي: “إذا كانت الأمور على ما يرام في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. لماذا لا يتم استشارة شعبها في إطار استفتاء حر ومنتظم ودون أي ضغوط ؟”.