الجزائر / مصر اليوم.. نهائي قبل الاوان بذكريات “ام درمان” 

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع تنشيط مباراة قوية ومثيرة اليوم أمام مصر في منافسة كأس العرب، التي وصفت بـ “النهائي المبكّر”.

وستلعب المباراة بداية من الـ 20:00 سا بالتوقيت المحلي بملعب “الجنوب” بالوكرة القطرية، وهي المؤهلة مباشرة إلى الدور الربع النهائي من كأس العرب، لتعيد مرة أخرى أذهان الجماهير الجزائرية والمصرية إلى موقعة “ام درمان” الشهيرة.

ويبدو أن الحظ و”المكتوب” أصبح يلعب دوره الكبير في المواجهات المباشرة بين المنتخبين التي تكون “فاصلة” في تاريخ اللعبة.

يحدث هذا، في ظل المنافسة الشرسة بين الكرة الجزائرية والمصرية، وتفوّق طفيف للكرة الجزائرية في الوقت الراهن، بدليل المرتبة المريحة للمنتخب الأول في ترتيب الفيفا العالمي.

و تفادى هذه المرة معظم المتتبعين من إعلاميين وتقنيين ورياضيين الدخول في متاهة حرب التصريحات. مثلما كان سابقا، بعدما عادت “المحبّة الرياضية” بين البلدين إلى الواجهة، خصوصا بعد الاستقبال الجيد من قبل الفراعنة” في 2019.

وكانت أخر فرصة، للجزائريين للتقارب بشكل جيّد مع المصريين، هو حفاوة الاستقبال لزملاء محرز خلال لقاء جيبوتي بالقاهرة ضمن تصفيات المونديال.

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أجرى سهرة اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة مصر.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية.

والتي عرفت حيوية كبيرة بين اللاعبين بالنظر للمعنويات العالية التي يتواجد عليها زملاء ياسين براهيمي.