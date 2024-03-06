الجزائر-مصر.. تعزيز العلاقات في سياق التحضير للإستحقاقات الثنائية المقبلة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن المحادثات جاءت في إطار مشاركة عطاف في أشغال الدورة (161). لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

حيث سمح اللقاء باستعراض علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل الدفع بها نحو مستويات أرحب في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما ناقش الطرفان تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إلى جانب مواضيع متصلة بالتنسيق البيني على الصعيد القاري، حسب البيان نفسه.

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