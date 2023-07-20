الجزائر معرضة لحرارة قياسية أكثر فأكثر مستقبلا

قال خبير جزائري بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، إنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية عبر جميع أنحاء الوطن خلال شهر يوليو الجاري.، ما يستدعي إنشاء آلية للمراقبة والإنذار المبكر للحد من آثار الأخطار المتعلقة بموجة الحر في إطار إستراتيجية للتكيف مع المناخ.

وفي تصريح لـ”وأج”، أوضح مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، صالح عابد صحابي، أنه في ظل موجة الحر الشديد التي مست ولايات شمال البلاد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، يتعين على الجزائر الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الظواهر الأكثر شدة”. مشيرا إلى أن “درجات الحرارة القياسية المسجلة خلال هذه الفترة بالجزائر العاصمة والشلف ومغنية والبويرة ودلس (بومرداس) لم يسبق لها مثيل”.

كما أوضح أن مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية قد سجلت في 11 يوليو درجات حرارة بلغت 47.9 درجة بالجزائر العاصمة و46.4 درجة بمعسكر و45.6 درجة بدلس و44.4 درجة بسعيدة. في حين أن المؤشر قد تجاوز 48.3 درجة بالشلف. و46.8 درجة بمغنية و44.8 درجة ببجاية و44.7 درجة بالبويرة و43.7 درجة بعين بسام.

أما فيما يخص درجات الحرارة ليلا، يضيف الخبير- فقد بلغت 34.5 درجة بالشلف في 10 يوليو و31.1 درجة بالبويرة. و 30.6 درجة بالجزائر و28.7 بدلس.

كما اعتبر صحابي أن هذه الظاهرة، التي قارنها بموجة الحر التي شهدتها أوروبا صيف 2003. والتي أودت بحياة 70.000 شخص، “تستدعي وبشدة تدخل السلطات الصحية في الجزائر”. لأن “بلادنا ليست بمنأى عن هذه الظاهرة. نظرا لضعف قدرة سكان الشمال على التكيف مع هذا النوع من المناخ القاسي”.

وأوصى صحابي، وهو أيضا عضو لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بـ”استحداث نظام يقظة صحية لتسيير الأزمات المرتبطة بموجات الحر التي تدوم أسبوع، وذلك بشكل استعجالي”. كما حذر قائلا “ليس من المستبعد أن يتكرر هذا الأمر في المستقبل القريب بشكل أكثر حدة وصعوبة ويدوم لفترة أطول”.

وقال صحابي إنه نظرا للظروف المناخية القاسية المتوقعة، يتعين إنشاء “مركز إنذار مبكر يخص مختلف الأخطار. يجمع كل المؤسسات المعنية بمراقبة الأخطار الكبرى وتسييرها”.

الدراسات المنجزة تشير إلى موجات حر شديد وطويلة الأمد ومتكررة

وأشار إلى أن “الدراسات المنجزة في منطقتنا تبرز أن السيناريوهات المستقبلية للمناخ في الجزائر تظهر تارة أمطار غزيرة لمدة قصيرة. وتارة أخرى فترات جفاف طويلة الأمد”، مذكرا بأن سنة 2023 شهدت “شتاء وربيع شبه جافين، مع تسجيل فيضانات وأمطار طوفانية شهر مايو الأخير. وهو ما يؤكد أن المناخ في الجزائر يتعرض لتغييرات”.

كما أوضح صحابي أن “الدراسات المنجزة تشير إلى موجات حر شديد وطويلة الأمد ومتكررة”. مشيرا إلى أن “الجزائر معرضة لدرجات حرارة قياسية أكثر فأكثر مستقبلا”.