الجزائر معرضة لـ 15 خطرا طبيعيا و5 ولايات تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا

قال الدكتور عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، إن الجزائر معرضة لـ 15 خطرا طبيعيا.

وذكر في حوار مع إذاعة سطيف أنه من بين هذه المخاطر، الزلازل، الفيضانات، حرائق الغابات، الاوبئة، التصحر والجفاف .

وفي حديثه عن زلزال بجاية، قال إنه تم تنصيب خلايا الازمة وتفعيل 13 مقياس لتنظيم الاغاثة ببجاية جيجل وسكيكدة.

وتصنف فرق مندوبية المخاطر البنايات وفق 5 خانات، الاخضر 1و2، البرتقالي 3و4 والاحمر 5.

وفي ولاية بجاية تم تسجيل بنايات مصنفة في البرتقالي3، ولم تسجل اية حالة في4 و 5.

وأكد أن الزلازل لا تقتل، بل البنايات التي تفتقر للمعايير التقنية هي من تقتل، داعيا إلى احترام قواعد البناء.

وأضاف الجزائر منقسمة الى خمس مناطق في النشاط الزلزالي، المنطقة 0، تقع أقصى الصحراء الكبرى ينعدم فيها النشاط تماما.

أما المنطقة1، فتتميز بنشاط ضعيف جدا، هي الصحراء الوسطى كغرداية وبسكرة وغيرها.

ثم منطقة 2أ و 2ب هي منطقة الهضاب العليا، وبعض ولايات الشمال نشاط زلزالي متوسط كسطيف بجاية وجيجل.

أما منطقة 3 فهي ذات نشاط زلزالي مرتفع، ويتعلق الأمر بالعاصمة، الشلف،عين الدفلى، بومرداس، والبليدة .