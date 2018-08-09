عاجل

الجزائر ممثلة بـ8 رياضيين في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2018

الرياضة
  • -
  • 0
الجزائر ممثلة بـ8 رياضيين في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2018
بقلم يونس رزيق

غادر المنتخب الوطني الجزائري  لرفع الاثقال أرض الوطن بإتجاه جزر موريس قصد المشاركة في البطولة الافريقية اكابر بجزر موريس بداية من يوم 10 اوت 2018 إلى غاية 17 اوت 2018.

رجال:

1- بيداني وليد

2- ميساوي صدام

3 – شوية رابح

4 – لعريقي لحبيب

5 – عبد القادر عين وزان

إناث:

1 – لغواطي فاطمة الزهراء

2 – شهرارة إكرام

3 – صبري نور الهدى


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital