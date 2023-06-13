الجزائر من أفضل الدول الإفريقية في مجال التبرع بالدم

أكد جيان فرانكوماسارو رئيس الفدرالية الدولية لمنظمات المتبرعين بالدم أن الجزائر تعتبر من أفضل البلدان الإفريقية في مجال التبرع بالدم الأمر الذي جعلها تتحصل على جائزة الاستحقاق من طرف المنظمة التي يرأسها .

وحرص جيان فرانكو ماسارو- الذي أعرب عن سعادته بحضور فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم لهذا العام بالجزائر- على الإشارة إلى أهمية العمل على ترقية ثقافة التبرع بالدم عالميا ضمن سياق يتميز بالتضامن و المسؤولية الجماعية.

واستغل جيان فرانكو فرصة هذا اللقاء لتقديم الشكر الجزيل للحكومة الجزائرية و وزير الصحة، عبد الحق سايحي على المجهوذات المبذولة في مجال التبرع بالدم.

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