الجزائر من أكبر الدول امتلاكا للذهب عربيا

واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب. وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.

كما جاءت الجزائر حسب مجلس الذهب العالمي، في المركز الثالث باحتياطي بلغ 173.6 طن. أما لبنان فجاءت في المركز الثاني بـ286.8 طن. والعراق الرابعة بـ130.3 طن، ومصر الخامسة بـ125.5 طن.

ويوضح الجدول التالي، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب.

أما عالميا، فأظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. وفيما يلي قائمة بأكبر دول العالم امتلاكا للمعدن الأصفر.

وحسب المجلس العالمي، فهم أن تغير المناخ يفرض مخاطر كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إن صانعي السياسات والمشاركين في الصناعة والمستثمرين ومالكي الأصول والمجتمع الأوسع حريصون الآن على فهم أكبر لهذه المخاطر وعواقبها المحتملة. وكيف يمكن تخفيفها أو إدارتها في المستقبل.

كما أضاف المجلس، أنه، قام بتنفيذ برنامج بحثي، بالتعاون مع كبار خبراء الاستدامة والأكاديميين. للمساهمة في تقدير أوضح وأكثر اتساقًا لكيفية تأثير المخاطر المتعلقة بالمناخ على الآفاق المستقبلية لصناعة الذهب وأصحاب المصلحة العديدين.