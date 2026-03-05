الجزائر من أكثر البلدان الإفريقية التي عزّزت سيادتها الصحية

صرحت رئيسة قسم الأوبئة بمعهد باستور سليمة بوزغوب بأن “البلدان الإفريقية مطالبة بتعزيز سيادتها الصحية لمواجهة التغيرات الدولية والاقليمية والأوبئة.

قالت المسؤولة في تصريح لـ “النهار”، بأن “في كل بلد، يجب العمل على تعزيز السيادة الصحية. والتقليل من التبعية والعمل على ذلك من خلال عدة مراحل”.

وأوضحت المتحدثة التي تشارك في “يوم الصحافة الافريقي” المنظم في نيروبي، عاصمة كينيا. بأن “الجزائر أحد أكثر البلدان الإفريقية التي عززت وحافظت على سيادتها الصحية”. وتكمن أهمية تعزيز السيادة الصحية، حسب المختصة، بسبب العديد المتغيرات في العالم، من بينها الأوبئة، والصراعات الاقليمية والجيوسياسية”.

ومن أهم مراحل تعزيز السيادة الصحية، أضافت البروفيسور بوزغوب “الإستثمار من خلال الإنتاج الطبي الحيوي، إنتاج اللقاحات، وكذا في انتاج الأدوية، وتطوير البحث العلمي”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور