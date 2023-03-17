قال فوزي رمضان رئيس الأكاديمية الجزائرية للإعجاز العلمي، الباحث في مجال الصيدلة والبيولوجيا لإذاعة سطيف. إن الاحصاءات تشير الى أن الجزائر من أكثر الدول في العالم استهلاكا للخبز الأبيض، وهو خطر على صحة الإنسان.

وأشار إلى أن عدد الخبز الذي نستهلكه في رمضان يصل الى 100 مليون خبزة. وللأسف غالبيته يتم تبذيره ورميه .

وحسب دراسة فرنسية حديثة فالانسان يستهلك سنويا أكثر من 1050 كغ من الأكل والشرب.

وقال إن رمضان فرصة رائعة للتغيي؛ وترشيد الاستهلاك والإنقاص من الوزن، والمحافظة على الحمية الغذائية الصحية.

وأضاف المتحدث “علينا فورا تجنب كثيرا المأكولات غير الصحية. خاصة ما تعلق بالحلويات مثل الزلابية وباقي السكريات، فهي مواد مسرطنة بامتياز”.

وحذر الدكتور فوزي رمضان من السكر الأبيض أهم مادة تحطم مناعة الإنسان. اضافة الى المشروبات الغازية بكل انواعها؛ حتى لايت او دون سكر فهي غير صحية.