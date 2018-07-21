الجزائر من الدول أقل ديونا في العالم

صدر تقرير عن الجزائر من طرف المؤسّسة العربية لضمان الإستثمار، الذي أشار أنّ الدين الخارجي لـ 20 دولة قفز بـ 462.4 مليار دولار عام 2000 إلى 923.4 عام 2016.

وحسب تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي الذي صدر في نهاية 2017، فإنّ الجزائر من الدول الأقل دينا في العالم 20.04 بالمائة من التاتج المحلي الإجمالي .

وتوقع التقرير بأن يكون حجم الدين قد تجاوز ترليون دولار في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الإقتراض.

لتمويل العجز في موازنتها في ظل الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.