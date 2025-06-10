أكد تقرير البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank، في عدده الصادر نهاية شهر ماي، أن الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية، ما يضعها في موقع استثنائي داخل القارة.

وأشار تقرير البنك الإفريقي إلى أن الجزائر تعتمد على مواردها الذاتية لتمويل المشاريع الكبرى دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو المؤسسات المالية الدولية. مضيفا أن الجزائر تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة. ما يعزز من قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية ويصنّفها ضمن الاقتصادات ذات المركز المالي الصلب.

وأوضح البنك الإفريقي أن الجزائر ترفض استخدام الدين الخارجي خلافا لما تقوم به عدة دول إفريقية. وهو ما يجنّبها مخاطر الارتهان لشروط الدائنين الدوليين. منوها بأن الجزائر تعتمد على سياسات اقتصادية حذرة لتفادي التذبذبات الناتجة عن الأسواق الدولية. ما يشكّل درعًا وقائيًا ضد الأزمات.

وأبرز البنك ذاته أن تقديم الجزائر في التقرير كـ “استثناء إفريقي بارز” في مجال إدارة الديون. ما يجعل تجربتها مصدر إلهام للدول التي تسعى إلى الاستقلال المالي والسيادي.

وكشف البنك الإفريقي أن الاقتصاد الجزائري ينمو بمعدل 4.3%، مع تضخم معتدل وسعر فائدة منخفض يدعم سعر الصرف المستقر. وأن الجزائر سجلت تحسنا في موازين التجارة. كما حافظت على استقرار في أسعار الصرف ما دعم أداء تجاريا قويا وساهم في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكلي.