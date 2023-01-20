الجزائر من الدول الرائدة عالميا في ضمان الأمن الغذائي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس” في تقريره الأخير. صنّف الجزائر من بين البلدان الرائدة عالميا في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.

وأشار هني خلال كلمة له برسم أشغال لقاء “الحكومة – الولاة”، إلى أن التقرير الصادر يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري أشار إلى أن حصة الإنتاج الفلاحي للفرد تضاعفت في السنتين الأخيرتين. وذلك بفضل نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية”.

وتضاف نتائج هذا التقرير، إلى تلك التي خلصت إليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”. حيث صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022). من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف وزير الفلاحة، أنّ التحولات التي حصلت منذ 2020 على مختلف الأصعدة، تؤكد النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية. الذي أدرج ضمن إلتزاماته الـ 54، ضرورة وضع خطة إستعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الإحتياجات الوطنية والقضاء على التبعية الغذائية.

من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750، المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند، تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين، يستغلون مساحة تقدّر بـ 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.

وثمّن هني هذا القرار الهام والمفصلي لرئيس الجمهورية. معتبرا إياه تاريخيا. بحيث سيمكن من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن. لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود.مضيفا أنه سيتم الانطلاق في العملية خلال شهر فيفري المقبل.

أما في مجال التنمية الريفية، تمّ مؤخرا وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025. حيث سيسمح بتثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية.

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