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الجزائر من بين الوجهات المفضلة للفرنسيين خلال 2022

بقلم نسرين محفوف
الجزائر من بين الوجهات المفضلة للفرنسيين خلال 2022
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أصدر الموقع المتخصص للسفر Liligo ، في بداية عام 2023، ترتيبا جديدا لوجهات السفر الفرنسية المفضلة خلال العام السابق 2022. في الواقع ، حدد هذا التقرير الجديد تصنيفًا للوجهات العشر المفضلة لهؤلاء المسافرين وفقًا لعادات سفرهم.

وخلال العام السابق 2022، أثارت الجزائر اهتمام العديد من السياح الأجانب، بما في ذلك الفرنسيين. على وجه الخصوص ، بعد فتح جانت أمام السياح الأجانب.حيث  لم يترددوا في أخذ أول رحلة لاستكشاف الصحراء الجزائرية.

في الترتيب السابق لوجهات السفر، الذي أنشأته أيضًا Liligo، احتلت العاصمة الجزائر سابقًا المركز السادس.

للتذكير، صنفت صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة طاسيلي نجير من بين 52 وجهة تزورها في عام 2023.

وبالفع ، عادت صحيفة نيويورك تايمز إلى جمال المناظر الطبيعية لهذا المكان الرمزي للجزائر. وهذا، على الرغم من حقيقة أنه غير معروف للعالم الخارجي.

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