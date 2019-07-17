الجزائر مهددة بعقوبة قاسية من طرف الكاف خلال مباراة النهائي !

تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم تحذيثرا صارما من طرف لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حال تسجيل أي تجاوزات من طرف الأنصار في المباراة النهائية التي ستلعب يوم الجمعة أمام منتخب السنغال.

وفرض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة 10 آلاف دولار أمريكي على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب التجاوزات التي شهدتها مباراة الجزائر ونيجيريا يوم الأحد الماضي من طرف أنصار الخضر.

وسجل حكم المباراة في تقريره مباشرة بعد هدف نيجيريا في الدقيقة 72 قام أنصار المنتخب الجزائري بالمنعرج الجنوبي تذكرة تصنيف03 برمي المقذوفات على أنصار المنتخب المصري الجالسين بالمدرجات الشرقية.

مع تسجيل محاولة تجاوز الحاجز الأمني للوصول إلى الأنصار المصريين والإعتداء عليهم بسبب فرحتهم بهدف المنتخب النيجيري.

وأكد الإتحاد الإفريقي أنه سيرفع العقوبة على الإتحاد الجزائري شريطة أن يتحلى أنصار المنتخب الجزائري بالروح الرياضية في مباراة النهائي أمام منتخب السنغال.