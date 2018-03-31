الجزائر مهدّدة بسقوط قمر صناعي وزنه 8.5 طن

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الجزائر مهدّدة بسقوط قمر صناعي وزنه 8.5 طن
بقلم أسماء.ع

ينتظر علماء الفلك والمهتمون به، حدث سقوط قمر صناعي اسمه “تيانغونغ1″،”Tiangong1″، والذي يعتبر مختبر الفضاء الصيني.

ويتوقع العلماء، سقوط القمر الذي أطلق إلى الفضاء يوم 29 سبتمبر 2011. غدا الأحد كأقصى تقدير.

وبما أن سقوط القمر الصناعي غير متحكم فيه، فإنه لا يمكن معرفة بالتحديد مكان سقوطه.

 إلا أن ميلان مداره حول الأرض 43 درجة، فإن الأماكن التي قد يسقط فيها هي الدول العربية

بحكم وقوعها بين خطّي عرض 43 درجة شمالا وجنوبا.

ويقول الخبراء أن نسبة خطر سقوط القمر ضئيل، لأن معظم أجزائه تحترق في الغلاف الجوي أثناء دخوله إلى الأرض، إلا أنه قائم.

ويبلغ وزن المختبر، 8.5 طن وطوله 10.5 متر وقطره 3.3 متر، ويمتلك لوحين شمسيين.

واستخدمت وكالة الفضاء الصينية تستخدم القمر الصناعي كتجربة لمحطة فضائية كبيرة من المزمع إطلاقها عام 2023.

وتم زيارة المحطة، ثلاث مرات، الأولى  في نوفمبر 2011، والثانية والثالثة  كانت زيارات مأهولة في يونيو 2012 و2013.

وتوقف القمر عن العمل، وانقطع الإتصال معه سنة 2016.

وسيكون هذا السقوط  هو أكبر سقوط لقمر صناعي منذ سقوط الروسي “فوبوس-جرنت” في يناير 2012 بوزن 13 طن.


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