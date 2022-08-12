الجزائر: موبيليس في صدارة عدد المشتركين خلال الثلاثي الأول

حافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين في شبكات “جي أس م “. والجيل الثالث والرابع خلال الثلاثي الأول من 2022. بـ 20.3 مليون مشترك. يليه المتعامل جيزي “14,6 مليون” وأوريدو “12,7 مليون”.

وحسبما كشف عنه آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، فقد سجل المتعامل موبيليس تطورا في حظيرة مشتركيه في “الجي أس م” والجيل الثالث والرابع بـ 20,3 مليون مشتركا خلال الثلاثي الجاري. مقابل19.2 مليون خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وكشف التقرير، أن المتعامل جيزي بـ 14.6 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2022 “14,3 مليون خلال الفترة نفسها من 2021”. والمتعامل أوريدو بـ 12,7 مليون مشترك في تكنولوجيات الجيل الثالث والجيل الرابع إلى غاية الـ 31 مارس 2022 “12,4 مليون في الفترة ذاتها من 2021”.

وكشفت السلطة، أن هذا التقرير تم إعداده على مجموع 44.08 مليون نسمة. و 7.34 مليون أسرة إلى غاية 31 مارس 2022.