الجزائر-موريتانيا: التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت هذه القطاعات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على مراسم توقيع إتفاقيات تعاون، شملت عدة قطاعات.

وجاء ذلك، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر.

وتخص إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتكوين المهني والمؤسسات المصغرة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رئيس الجمهورية: “نعمل على تهيئة الظروف لرجال الأعمال والمتعاملين الإقتصاديين”.

وأضاف الرئيس تبون، إن الزيارة كانت سانحة لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية والدولية، وكذا تبادل الرؤى للتحضير للقمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر.

ومن جهته، أكد الرئيس الموريتاني، إن الزيارة كانت فرصة لترسيخ علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا.

التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي

هذا وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها وزير القطاع، عبد الباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية، أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله.

كما تم التوقيع في ذات المجال على برنامج تنفيذي لسنوات 2022 /2024/2023 من قبل الوزيرين المذكورين.

كما تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة من طرف وزير القطاع، عبد الرحمان بن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتكوين المهني، طالب ولد سيد أحمد.

وكذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني وقعها وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني.

كما شملت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة. وقعها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. وعن الجانب الموريتاني، وزير التشغيل والتكوين المهني.

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