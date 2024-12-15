الجزائر-موريتانيا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين

حل بالمدرسة الوطنية للإدارة وفد عن المدرسة الوطنية للإدارة، الصحافة والقضاء الموريتانية برئاسة مديرها العام، وقد كان في استقباله المدير العام للمدرسة وطاقمها الإداري، وهذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري الموريتاني في مجال التكوين.

وحسب ما أفادت به وزارة الداخلية، تباحث مديرا المدرستين بالمناسبة، سبل تجسيد البرنامج السنوي للتعاون الثنائي. وكذا تنفيذ برامج الشراكة المسطرة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر والمدرسة الوطنية للإدارة. الصحافة والقضاء الموريتانية بتاريخ 20 ديسمبر 2016.

كما شكلت هذه الزيارة سانحة لاطلاع الوفد الموريتاني على مختلف المرافق والهياكل المتواجدة بالمدرسة.

وبالمناسبة تم برمجة للوفد عن المدرسة الوطنية للإدارة، الصحافة والقضاء الموريتانية زيارة إلى جامع الجزائر، أين تلقّى شروحات حول هذا الصرح الديني، كما طاف بمختلف مرافقه.

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