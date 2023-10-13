الجزائر مُموّن بترولي هام لكوريا الجنوبية

قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية يوكي-يون، أن الجزائر وكوريا الجنوبية تتوفران على عديد فرص التعاون الإقتصادي ذات الفائدة المتبادلة التي ينبغي تعزيزها. من خلال إطار دائم للتعاون في عدد من القطاعات.

كما أكد الدبلوماسي “الكوري-الجنوبي” خلال محاضرة نشطها على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة. على أهمية اغتنام المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين للفرص المتاحة. سيما في قطاع السيارات والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.

وأضاف أن هناك قطاعات كثيرة توفر عديد فرص النمو الإقتصادي المتبادل. سيما صناعة السيارات التي تعد صناعة ناشئة في الجزائر لكنها تبدو واعدة وتتوفر على إمكانيات نمو معتبرة.

كما تابع يقول إن هذه الفرص مدعومة بمهارات “كورية-جنوبية” في تكنولوجيا السيارات والصناعة عموما “المعترف بها عالميا”. بالإضافة كذلك إلى الموارد الطبيعية والثروة البشرية المعتبرة التي تزخر بها الجزائر.

اما في مجال الطاقة فقد ذكر الدبلوماسي الكوري-الجنوبي بأن الجزائر تعد ممون بترولي هام لكوريا الجنوبية. مؤكدا أن بلاده قد لإستوردت 8.58 مليون برميل من النفط الخام في عام 2021. مما يجعل من الجزائر الممون ال14 لكوريا الجنوبية من الخام في ذات السنة.

كما أشار الدبلوماسي في ذات السياق، إلى أن الجزائر صنفت في المرتبة الـ13 فيما يخص طلبات الإنجاز بالخارج لكوريا الجنوبية.

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