الجزائر نائبا لرئاسة الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل

انتخبت الجزائر الثلاثاء بإجماع 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، نائبا لرئاسة الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحد التي ستنطلق سبتمبر المقبل.

وتم انتخاب الجزائر لحساب مجموعة دول إفريقيا، و يأتي هذا الانتخاب الذي يكرس جهود ودور الدبلوماسية الجزائرية تعزيزا لمكانتها الدولية.

كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بعد سلسلة من انجازات الجزائر ومساهمتها الديناميكية في مختلف التظاهرات الديبلوماسية الواسعة النطاق.

على غرار توليها سنة 2017 رئاسة اللجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح وتسهيل المصادقة على إصلاح نظام تطوير الأمم المتحدة.

وشكلت المصادقة على هذا الإصلاح المعمق في 31 ماي المنصرم علامة تقدير وعرفان لجهود الجزائر التي مكنت من انجاح هذا المسار الهام.

وبصفتها نائبا لرئيس الجمعية العامة، ستكون الجزائر عضوا في اللجنة العامة، وهي هيئة فرعية هامة في الأمم المتحدة، مكلفة بتسيير أشغال الجمعية العامة.

وانتخبت الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوسا غارثيس، وزيرة الشؤون الخارجية للإكوادور، لرئاسة دورتها ال73.

وتصبح إسبينوسا غارثيس المرأة الرابعة المنتخبة في هذا المنصب منذ 73 سنة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة.