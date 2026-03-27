الجزائر.. نحو نموذج تكويني رائد ومبتكر

شاركت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الجمعة، بتونس، في اجتماع دولي رفيع المستوى، وذلك بمناسبة إطلاق التقرير الإقليمي بعنوان: “نتعلم اليوم لنبني الغد: التميز والإنصاف من خلال مهارات الشباب”.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء في صميم الخيارات الاستراتيجية الكبرى، نظراً لما يكتسيه من أهمية في استشراف ملامح المستقبل. وترسيخ أسس السيادة الوطنية، وتعزيز ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي مداخلتها، أكدت الوزيرة على حتمية التحول نحو إنتاج كفاءات مرنة وعالية القيمة المضافة. قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وأبرزت أن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة منظومات التكوين، من خلال الانتقال من نماذج تقليدية إلى مقاربات قائمة على التميز والاستجابة الفعلية لاحتياجات السوق. ومن منطق الوسائل إلى منطق النتائج، في إطار سياسات استشرافية مبنية على الأدلة والمعطيات.

كما شددت على أن هذا التحول من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع الأداء الاقتصادي. بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع، انعقدت جلسة رفيعة المستوى لمسؤولي دول المغرب العربي. حيث تم استعراض التجارب الوطنية، وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة. مع استشراف آفاق تعاون إقليمي واعد نحو بناء نموذج تكويني متكامل ومندمج.

واختُتمت الأشغال بتوافق جماعي على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. والعمل على إرساء منظومات تكوين أكثر مرونة وابتكاراً، قادرة على مواكبة تحولات المستقبل.