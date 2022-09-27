الجزائر / نيجيريا.. مباراة ودية بطابع رسمي

سيكون عشاق المنتخب الوطني على موعد مع متابعة مواجهة نيجيريا اليوم بداية من الساعة الثامنة بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه للتأكيد امام المنافس. الذي يعتبر احد أفضل المنتخبات الافريقية.

و كان رفقاء رياض محرز قد فازوا على منتخب غينيا بهدف مقابل صفر من امضاء سليماني. وهي النتيجة التي ستلعب على أوتارها مقابلة اليوم، بغرض التأكيد.

كما يبحث بلماضي عن التشكيلة المثالية له لدخول في المنافسة الرسمية خلال التحديات القادمة.

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