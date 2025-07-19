الجزائر–نيكاراغوا: ربيقة يبحث التعاون الثنائي في ماناغوا

تباحث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيكاراغوا في العاصمة ماناغوا.

وأتى ذلك على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الساندينية بنيكاراغوا. حيث مثّل ربيقة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم احتضنتها العاصمة ماناغوا.

وجاء في بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أنّ ربيقة التقى المستشار الرئاسي للاستثمار والتجارة والتعاون الدولي، لاوريانو أورتيغا.

وعبّر أورتيغا عن بالغ تشكراته لمشاركة الجزائر في هذا الاحتفال الرسمي الهام بالنسبة لنيكاراغوا، دولةً وشعباً.

كما شكّل اللقاء فرصة لتباحث العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع الجزائر ونيكاراغوا.

وتمّ التنويه إلى تطابق مواقف البلدين في نصرة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.