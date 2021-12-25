الجزائر هددت بالإنسحاب من كأس العرب عشية مباراة السودان لهذا السبب!

كشف المناجير العام للمنتخب الوطني أمين لعبدي أن المنتخب الوطني كان بصدد الإنسحاب من بطولة كأس العالم للمنتخبات العربية التي إحتضنتها قطر.

وأكد أمين لعبدي لدى نزوله ضيفا على برنامج داخل الـ18 على قناة النهار اليوم السبت قائلا:

“كان هناك جدل كبير مع الفيفا قبل بداية الدورة، أين هددنا بالإنسحاب من الدورة، عندما علمنا أن المنافسة رسمية وكانت ستحتسب في تصنيف الفيفا، والرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة، هددنا بالإنسحاب ليلة مباراة السودان، وتكلمت أشخاص من الفيفا، ورئيس الإتحادية، لأنه لو نخسر مباريات نتراجع في تصنيف الفيفا وتلعب إياب المباراة الفاصلة عند المنافس، لكن تلقينا ضمانات أن هذه المباريات يتم إحتسابها بمعامل ضعيف، لكن عندما فزنا بالدورة صعدنا في التصنيف، والرقم القياسي للإنهزامات قالوا لا تحتسب لكن بعد إحتجاج عمارة تم نزعها”.