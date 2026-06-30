الجزائر وألمانيا تبحثان تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وحسب بيان للوكالة، ترأس وفد الوكالة الألمانية كريستيان زايتلينغر (Christian Seitlinger)، بحضور إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة (Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية.

والهدف من هذا المشروع الى مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة، والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.

وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة. وكذا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير الشراكات الصناعية. وهذا بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

كما خُصّص جانب من النقاش لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، حيث عبّرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال، لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.