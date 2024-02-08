الجزائر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في المجال الصناعي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك رفقة وفد يضم مسؤولي المؤسسات الألمانية في المجال الصناعي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمحورت المحادثات التي جرت بحضور سفيرة ألمانيا بالجزائر إليزابيث وولبرز حول ”سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته”.

وفي هذا الاطار استمع عون -حسب البيان – إلى العروض المقدمة من قبل الشركات الألمانية التي تعتزم بعث مشاريع استثمارية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية وكذا الصيدلانية.

وبالمناسبة، أكد عون على ”ضرورة نقل التكنولوجيا وتكوين الكوادر الجزائرية”، حاثا الألمان على ”الاهتمام أكثر بالاستثمار في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد”.

وتم في الأخير الاتفاق على ”عقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية في أقرب الآجال”، وفقا للبيان.