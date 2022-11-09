الجزائر وألمانيا: تطوير التعاون في التنقيب عن النفط

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال، ماريو مهران.

وحسب بيان للوزارة، رحب الجانبان خلال اللقاء، بامتياز وصلابة علاقات التعاون التي تجمع الشركتين سوناطراك ووينتارشال.

وركزت المحادثات على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر. فضلاً عن التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

كما ناقش الطرفان نتائج الاجتماعات بين مسؤولي وينتارشال وسوناطراك، وكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات.

وناقش الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين. وكذلك في مجال استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه والطاقات المتجددة.

وأكد مهران أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة.

كما أظهر رغبة وينتارشال والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر من خلال تنفيذ مشاريع طاقوية جديدة.