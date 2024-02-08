الجزائر وألمانيا توقعان على عدد من الإتفاقيات في مجال الطاقة

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على توقيع اعلان نوايا مشترك بين الوزارتين حول التعاون في مجال الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مع نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

مراسيم التوقيع جرت على هامش انعقاد المائدة المستديرة المنعقدة بالجزائر العاصمة وبمشاركة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي بالجزائر، لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2.

يأتي هذا الإعلان في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين في مواصلة التعاون المثمر في مجال الطاقة في إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية. وكذا تعزيز التعاون المشترك في مجال دراسات الجدوى وإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل وتخزين وتسويق الهيدروجين ومشتقاته المنتجة من الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث يعتزم الجانبان إنشاء فريق عمل جزائري ألماني حول الهيدروجين، تحت رعاية الشراكة الطاقوية، من أجل المساهمة في خلق الفرص الاقتصادية في البلدين، مع تسهيل تحقيق أهداف اتفاق باريس.

كما أشرف عرقاب ونائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، على مراسم الامضاء على عقد تجاري بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية VNG لتزويد الجزائر ألمانيا بالغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى الإمضاء على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز والجمعية الألمانية للصناعة في مجال الطاقة الشمسية من اجل تعزيز القدرات الوطنية في المجال التقني عبر تبادل الخبرات الفنية والتي ستمكن على المدى المتوسط التحكم في كل المهارات، بهدف التصنيع والإدماج المحلي للمعدات في مجال الطاقة الشمسية.