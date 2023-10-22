الجزائر وألمانيا يبحثان التعاون في تطوير الهيدروجين الأخضر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، كاتب الدولة البرلماني لدى الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، ستيفان وينزال.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، إليزابيث وولبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر. بالإضافة الى اطارات من الوزارة ووفد من الوزارة الألمانية ومن الشركات الطاقوية الألمانية.

وبحث الجانبان، إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة. لا سيما تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.

وكذا خفض البصمة الكربونية والانبعاثات، من خلال شركة سوناطراك و VNG الألمانية. بالإضافة الى الترابط الكهربائي، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن التكوين.

وناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

وعبرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة. وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين، والكفاءة الطاقوية بالجزائر.

كما ناقش الطرفان أعمال يوم الطاقة الجزائري الألماني الخامس، والمزمع عقده الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت شعار ” تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا – الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”.

وشدد وزير الطاقة والمناجم على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التكنولوجيات والتقنيات الجديدة. ولا سيما تطوير الهيدروجين. ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين.

ومن جهته، أكد وينزال الاهتمام الذي تبديه الشركات الألمانية للسوق الجزائري0 وأبدى استعداد الجانب الألماني لاستكشاف كل الفرص المتاحة من أجل تطوير التعاون متبادل المنفعة، وتحقيق الأهداف المرجوة لكلا الجانبين.