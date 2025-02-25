الجزائر وأمريكا.. تعزيز التعاون بمجال الأشغال العمومية

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، مساء يوم أمس، بمقر الوزارة، وبطلب منه، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، سامي بوكيلة.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بالإضافة الى إستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وشهد اللقاء تبادلا مثمرا للآراء حول كيفية تعزيز التعاون المشترك مع التركيز على مشاريع الهياكل القاعدية الكبرى. ومنها الطرقات والموانئ والسكك الحديدية.

وأكد الوزير، بالمناسبة، بأن بلادنا تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير منشآت السكك الحديدية من خلال مضاعفة شبكة الخطوط. وتحديثها وهذا تجسيدا للبرنامج الوطني للاستثمار في السكة الحديدية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية.

مذكرا بفرص ومزايا الاستثمار التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي عن اهتمام واستعداد الشركات الأمريكية للإستثمار في القطاع على ضوء وجود مناخ استثماري ملائم. وهذا ما سيمكن من فتح أفاق واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.