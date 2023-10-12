الجزائر وأمريكا تناقشان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

انعقدت الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي، أمس الأربعاء، بواشنطن العاصمة.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة. حيث أتاح للطرفين إجراء تقييم للشراكة بينهما ومناقشة آفاق تعميقها.

وفي هذا السياق، أجرى وفد جزائري كبير متعدد القطاعات برئاسة لوناس ماغرامين، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. محادثات معمقة مع ممثلي عدة إدارات أمريكية في إطار عمل المجموعات المخصصة في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وعلى هامش هذه الجلسة، تحدث لوناس ماغرامان مع باربرا ليف، وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. حيث ركزا على آفاق التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.