الجزائر وأمريكا يؤكدان على تفضيل الحل السلمي في النيجر

أكدت كل من الجزائر وأمريكا اليوم الأربعاء، خلال لقاء لوزيرا خارجيتهما، على توافق مواقف البلدين في تفضيل الحل السلمي في النيجر.

هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

هذا وتأمل دول إفريقية وقوى عالمية في وجود فرصة للحل السلمي مع قادة الإنقلاب في النيجر، لإبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت بها إيكواس من قبل.

ويأتي هذا، قبل يومين من قمة مرتقبة في أبوجا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس، لبحث الأزمة في النيجر وسبل مواجهة الانقلاب هناك.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، فضلاً عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيسا دبلوماسية البلدين عالياً عمق وصلابة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشادا بوتيرة التشاور السياسي البيني وتوسع العلاقات الاقتصادية إلى ميادين جديدة. وكذا بالآفاق الواعدة لتحقيق المزيد بناءً على قيم الصداقة والثقة والتفاهم.

الجزائر وأمريكا: إرادة قوية لتعزيز الشراكة والارتقاء بها إلى أسمى المصاف والرتب المتاحة

وجدد الوزير أحمد عطاف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التعبير عن الارادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تعزيز الشراكة الجزائرية-الأمريكية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف والرتب المتاحة.

ومن جانب آخر، تحاور الطرفان وتبادلا التحاليل والرؤى بشأن المستجدات الإقليمية. وعلى وجه الخصوص الأوضاع في كل من النيجر ومالي وليبيا.

حيث أكدا على توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية لتفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري.

كما تطرقا إلى تطورات القضية الفلسطينية في ظل انسداد آفاق استئناف العملية السياسية. وتناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية. مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تافان دي ميستورا. الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وفي الختام، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تم تسجيله من توافق كبير في مواقف البلدين حول جميع القضايا التي تم استعراضها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

مؤكدين تطلعهما لمواصلة الجهود من أجل استكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الجزائرية-الأمريكية. وتكثيف علاقات التشاور والتنسيق بين البلدين، خاصة خلال عضوية الجزائر المقبلة بمجلس الأمن.

هذا وحل وزير الخارجية، بتكليف من رئيس الجمهورية، ابتداء من عشية الثلاثاء، بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تدوم يومين.