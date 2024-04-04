الجزائر وأمريكا يبحثان التعاون في مجال النقل البحري

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، لاسيما النقل الجوي.

حيث تدارس الطرفان الملف المتعلق بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك. كما درسا سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري والموانىء. وكذا آفاق تطوير التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية.

وفي الأخير تم الإتفاق على مواصلة الإتصال والنقاش بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل بين البلدين.