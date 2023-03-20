الجزائر وأمريكا يبحثان الشراكة والتعاون في إنتاج الأدوية

نظم مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اليوم الإثنين، المنتدى الجزائري ـ الأمريكي حول الصناعة الصيدلانية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، يشارك في المنتدى 7 من أكبر المخابر الأمريكية لصناعة الأدوية والتكنولوجيات الحيوية.

ويهدف المنتدى الى تبادل الخبرات ودراسة فرص التعاون والشراكة التي تتيحها الصناعة الصيدلانية الجزائرية.

ويأتي ذلك، من خلال دعم وتشجيع الاستثمار المباشر والمشترك، لا سيما في مجال البحث والتطوير وإنتاج الأدوية المبتكرة. بهدف ضمان شراكة مربحة للطرفين.