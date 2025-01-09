الجزائر وأندونيسيا يبحثان في مشروع تطوير الفوسفات المدمج

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، اليوم الخميس، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، شالياف أكبر تجاندرانينغرات، وذلك بحضور إطارات من الوزارة ومجمّع سوناريم.

وحسب بيان الوزارة، تركز اللقاء على استعراض العلاقات “الأخوية” المتميزة بين الجزائر وإندونيسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إذ تم تسليط الضوء على فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي. بالإضافة إلى التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية “برتامينا” في مجال المحروقات.

كما تمت مناقشة آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الأسمدة والفوسفات ومشاريع أخرى.

وأكدت كاتبة الدولة، خلال اللقاء، استعداد شركات القطاع لتعزيز التعاون مع الشركات الإندونيسية. مشيرةً إلى أهمية التعاون في مشروع تطوير الفوسفات المدمج الذي يمثل شراكة استراتيجية بين مجمعي سوناريم وسوناطراك لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الفوسفاتية.

كما تناولت النقاشات مشروع تطوير منجم الحديد بغار اجبيلات، والصناعة التحويلية المرافقة له، وكذا إنشاء مصانع لإنتاج مواد حديدية مصنّعة وشبه مصنّعة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد المتبادل على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال المناجم، خاصة في البحث، الاستغلال، الإنتاج، وتحويل الموارد المنجمية. مع الإعراب عن تطلع البلدين إلى تطوير مشاريع واعدة تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الإندونيسية لدعم القطاع المنجمي في الجزائر.