الجزائر وأنغولا توقّعان حزمة اتفاقيات تعاون

انطلقت اليوم الاثنين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجزائر وأنغولا. وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس أنغولا إلى الجزائر.

وشهدت هذه المراسم توقيع اتفاقية تعاون في قطاع التكوين المهني. إلى جانب اتفاق تعاون في مجال الموارد المائية، وآخر في مجال البريد والمواصلات.

كما تم توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة الفلاحة الجزائرية ووزارة الصحة الأنغولية في مجال الصحة الحيوانية. إضافة إلى توقيع اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي وعلوم التكنولوجيا والابتكار.

وشملت المراسم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الأنغولية.

وتم التوقيع أيضا على اتفاق متعلق بخدمات النقل الجوي، واتفاق في قطاع المناجم. وتوِّجت المراسم بتوقيع اتفاق في مجال البترول والغاز.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، محادثات على انفراد مع نظيره الأنغولي، جواو لورينسو، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجزائر.

وكان الرئيس الأنغولي قد حلّ بمطار مطار هواري بومدين الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرفوقًا بكبار مسؤولي الدولة.