الجزائر وأوغندا توقعان على اتفاقيتين لتعزيز التعاون الدبلوماسي

قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، رفقة وزير الدولة لجمهورية أوغندا المكلف بالتعاون الإقليمي، جون موليمبا، بالتوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين.

ويتعلق الأمر باتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة وكذا مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين الجزائر وأوغندا.

وعقب التوقيع، رحب الطرفان بهذه الخطوة الإضافية التي تندرج في إطار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز التزامهما المشترك لصالح قضايا القارة الإفريقية والدول النامية بصفة عامة.

من جانبه، وفي ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر، أعرب الوزير موليمبا عن عميق شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على كرم الضيافة وعلى البرنامج الثري من اللقاءات رفيعة المستوى التي حظي بها، لا سيما مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تؤكد التزام الطرفين بمواصلة العمل لإثراء العلاقات الثنائية وترسيخ التوافقات القائمة في مواقف البلدين ازاء مختلف التطورات على الصعيدين

الإقليمي والدولي.